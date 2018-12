Productie Shell-project Prelude in 2019

Eerder werd aangenomen dat eind dit jaar zou worden begonnen met productie. Nu zou dat in het eerste kwartaal van komend jaar moeten gebeuren. Momenteel vinden voorbereidingen plaats voor het beginnen van productie. Shell bezit 67,5 procent van Prelude. Andere partners zijn Korea Gas, het Japanse Inpex en het Taiwanese CPC.

De drijvende gasfabriek heeft een lengte van 488 meter, een breedte van 74 meter en een waterverplaatsing van circa 600.000 ton, waarmee het 's werelds grootste vaartuig is. Prelude werd gebouwd in Zuid-Korea. De productiecapaciteit bedraagt 5,3 miljoen ton per jaar aan gasproducten.