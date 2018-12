HAL-dochter verkoopt IEV Groep

Broadview is voor 97,4 procent in handen van HAL. De verkoopt leidt tot een boekwinst van ongeveer 40 miljoen euro. HAL kreeg IEV in 2001 in handen. De omzet van IEV komt dit jaar naar verwachting uit op circa 125 miljoen euro. Er werken 360 werknemers bij het bedrijf.

Afronding van de transactie is afhankelijk van goedkeuring door autoriteiten.