Beurs: Italië laat lunch beter smaken

De AEX-index noteerde rond één uur 0,2% hoger op 495,52 punten. De Midkap-index ging 0,1% vooruit naar 651,26 punten.

Elders in Europa kwamen er ook grotere plussen op de koersborden. Parijs en Frankfurt stegen beide 0,6%.

Wall Street liet gisteravond licht herstel zien na de stevige averij begin deze week. Alle ogen zijn gericht op de Amerikaanse centrale bank (Fed) die zo goed als zeker vanavond met een nieuwe rentestap van 25 basispunten op de proppen gaat komen. Vooral de toelichting van Fed-voorzitter Powell zal nauwlettend worden gevolgd vanwege mogelijke mededelingen over het toekomstige rentebeleid. Beursvolgers houden er steeds meer rekening mee dat de Fed het tempo van nieuwe rentestappen volgend jaar zal vertragen.

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Boer & Olij, benadrukt dat de Fed waarschijnlijk het monetaire beleid verder zal verkrappen ondanks dat president Trump vooraf op Twitter weer tekeer ging tegen een dreigende nieuwe renteverhoging. Voor het komende jaar houdt Schutte er rekening mee dat de Fed nog twee keer in actie zal komen. „Veel zal afhangen hoe de Amerikaanse economie zich in 2019 gaat ontwikkelen en welke tegenwind er komt vanuit China en Europa.”

Verder gaat de aandacht uit naar Italië. De Italiaanse regering en de Europese Commissie zouden een ’informeel akkoord’ hebben bereikt over de Italiaanse staatsbegroting voor 2019. De langlopende rente op Italiaanse staatobligaties viel in reactie flink terug.

Volgens Schutte zullen beleggers met een behoorlijke kater richting het einde van het jaar gaan. „Er was min of meer voorzien dat na de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen in november de handelsspanningen tussen China en Amerika wel uit de lucht zouden zijn. Verder ligt tegen de verwachtingen in de afloop van de Brexit nog steeds geheel open. De hoop bestaat dat Fed vanavond met de toelichting nog wat houvast zal geven, maar daarna kan er een doek over het jaar heen.”

In de AEX hadden de winnaars ruim de overhand. Ahold Delhaize koerste 2,2% hoger gesteund door het optimisme over de goede gang van zaken bij de supermarkten rond de kerstdagen.

Altice Europe behield de koppositie en dikte 3,3% aan. De Franse kabel- en telecommaatschappij en investeerder KKR lieten weten de Franse zendmasten onder te brengen in het nieuwe bedrijf Hivory.

De banken hadden de wind ook aardig in de rug nadat Brussel liet weten Italië niet op het strafbankje te gaan zetten. ABN Amro en ING kregen er 1,4% respectievelijk 0,7% bij.

Verder konden ASR en Randstad op kopersinteresse rekenen met winsten van 1,8% en 1,7%.

Aan de andere kant ging ASML tegen de trend in flink omlaag met een koersverlies van 2,5% in reactie op de tegenvallende outlook van de Amerikaanse chipfabrikant Micron gisteravond nabeurs. Aalberts kwam ook onder druk en raakte 1% kwijt.

Bij de middelgrote fondsen zag Fugro 0,6% van de koers verdampen. Hekkensluiter ASMI (-3,5%) had net als ASML flink last van de domper vanuit de chipsector.

Air France KLM viel in de smaak met een plus van 1,9%. Takeaway klom naar een winst van 3,5%. De maaltijdbezorger wil ook in bedrijfskantines gaan bezorgen.

PostNL voegde 1,9% toe aan het vorige slot. De bekendmaking om topvrouw Herma Verhagen aan het roer te houden, kreeg een goede ontvangst.

