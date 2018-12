Beurs: Kerststemming bij Ahold; ASML gebeten hond

De AEX-index noteerde rond kwart voor tien fractioneel lager op 494,33 punten. De Midkap-index ging 0,2% achteruit naar 649,37 punten.

Wall Street liet gisteravond licht herstel zien na de stevige averij begin deze week. Alle ogen zijn vanavond gericht op de Amerikaanse centrale bank (Fed) die zo goed als zeker met een nieuwe rentestap op de proppen zal komen. Vooral de toelichting van Fed-voorzitter Powell zal nauwlettend worden gevolgd vanwege mogelijke mededelingen over het toekomstige rentebeleid.

Verder gaat de aandacht uit naar Italië. De Italiaanse regering en de Europese Commissie zouden een 'informeel akkoord' hebben bereikt over de Italiaanse staatsbegroting voor 2019. De langlopende rente op Italiaanse staatobligaties viel in reactie flink terug.

In de AEX hadden de winnaars nog steeds de overhand. Koploper Ahold Delhaize koerste 1,6% hoger gesteund door het optimisme over de goede gang van zaken bij de supermarkten rond de kerstdagen.

Altice dikte 1,1% aan. De Franse Kabel- en telecommaatschappij en investeerder KKR lieten weten de Franse zendmasten onder te brengen in het nieuwe bedrijf Hivory.

De banken zaten ook in de voorhoede vanwege de tegemoetkoming van Italië naar Brussel. ABN Amro en ING kregen er beide 0,8% bij.

Aan de andere kant ging ASML tegen de trend in flink omlaag met een koersverlies van 2,1% in reactie op de tegenvallende outlook van de Amerikaanse chipfabrikant Micron gisteravond nabeurs. Vopak belandde ook in de onderste regionen en raakte 0,4% kwijt. Akzo Nobel werd 0,4% lager gezet door beleggers.

Bij de middelgrote fondsen zag Fugro 1,8% van de koers verdampen. ASMI (-1,7%) had eveneens last van de domper vanuit de chipsector.

Air France KLM viel in de smaak met een plus van 2,9%. Takeaway klom naar een winst van 0,7%. De maaltijdbezorger wil ook in bedrijfskantines gaan bezorgen.