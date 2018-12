Beurs: kleine winsten, Takeaway gesmuld

De AEX-index sloot 0,3% hoger bij 495,99 punten. De Midkap-index ging 0,4% vooruit naar 653,15 punten.

Parijs won 0,5% en Frankfurt sloot 0,4% hoger. Londen steeg met 1,1%, vooral gedragen door mijnbouwers en metalenproducenten.

Wall Street koerste eveneens optimistisch voorwaarts. De breed samengestelde S&P 500 steeg 1,2%.

De waarschijnlijkheid dat de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) de rente, zoals lang verwacht, met 25 basispunten laat stijgen is afgenomen tot 66%, volgens een peiling van beursbedrijf CME. Een week eerder was dat 77,5%.

,,Als de Fed de rente niet verhoogt, heb je een kans dat je meer onrust in de markt dan dat zo’n ingreep sec waard is. Het is echt wel een done deal”, zegt Bas van Geffen, macro-econoom bij Rabobank. ,,Het gaat nu vooral nog om de voorspellingen voor 2019 en hoe de Fed gaat anticiperen op de wat afgenomen economische groei.”

Het rentebesluit volgt om 20:00 uur. Het gaat volgens Rabobank vooral om de toelichting van Fed-voorzitter Powell om 20:30 uur.

Ook Rein Schutte, beleggingsadviseur bij vermogensbeheerder Boer & Olij, zegt dat de Fed het monetaire beleid waarschijnlijk verder verkrapt. Voor het komende jaar houdt Schutte er rekening mee dat de Fed nog twee keer met de rente in actie komt. „Veel zal afhangen hoe de Amerikaanse economie zich in 2019 ontwikkelt en welke tegenwind er vanuit China en Europa komt.”

De Italiaanse regering en de Europese Commissie zouden een ’informeel akkoord’ hebben bereikt over de Italiaanse staatsbegroting voor 2019. De rente viel in reactie flink terug.

De grootse Italiaanse beurs won ruim 1%. „De Europese Commissie lijkt aan Rome te hebben toegegeven”, aldus Rabobank-econoom Van Geffen over het akkoord. Dat laat een tekort van 2% toe, maar geen afname daarvan. „Het is een compromis, het tekort loopt in ieder geval niet structureel op, al krimpt het ook niet.”

Volgens Schutte gaan beleggers al met al met een behoorlijke kater richting het einde van het jaar. „Er was min of meer voorzien dat na de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen in november de handelsspanningen tussen China en Amerika wel uit de lucht zouden zijn” zegt hij. „Verder ligt, tegen de verwachtingen in, de afloop van de Brexit nog steeds geheel open.”

Bij de hoofdfondsen sloot Heineken bovenaan met 2,1% dagwinst.

Verder kon verzekeraar ASR (+1,9%) en staalmaker ArcelorMittal (+1,9%) op veel kopersinteresse rekenen.

Ahold Delhaize eindigde 1,4% hoger, gedragen door het optimisme over de goede gang van zaken bij de supermarkten rond de kerstdagen.

Financials als ABN Amro profiteerden met 1,3%, net als AkzoNobel (+1,6%). Verzekeraar Aegon won 0,3% ondanks de koersdoelverlaging van Credit Suisse op aangekondigde lagere marges in de VS.

RD Shell won 0,9%. De olieprijzen gingen met 1,8% in herstel tot $57,40 per vat. De Amerikaanse overheid meldde werderom minder voorraden ruwe olie.

Chipmachinemaker ASML verloor bij de slotbel 1,5% na de tegenvallende outlook van de Amerikaanse chipfabrikant Micron.

Bij de middelgrote fondsen klom Takeaway (+1,9%) op het nieuws dat de maaltijdbezorger ook in bedrijfskantines gaat bezorgen. Sligro Food pluste met 2,9%.

Air France KLM viel in de smaak met een plus van 1,2%. SBM Offshore (+2%) profiteerde van het ogenschijnlijke einde aan zijn Braziliaanse fraudezaak.

PostNL zakte van degelijke winst naar klein verlies (-0,2%) bij het slot. Ceo Verhagen blijft er nog vier jaar aan het roer.

Hekkensluiter ASMI (-2,8%) had net als ASML flink last van de domper vanuit de chipsector.

Beurbedrijf Euronext werd zelf 1% duurder. Het voorziet meer beursnoteringen.

