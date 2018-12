’Kerstdiner bijna maand van tevoren gereserveerd’

Gemiddeld hebben Nederlanders de reservering dit jaar al 27 dagen van tevoren gemaakt.

Dat blijkt uit cijfers van reserveringssite Iens, waar BNR over bericht. Vorig jaar reserveerden mensen hun tafeltje nog gemiddeld 15 dagen voor kerst.

We hebben ook meer over voor een goed diner buiten de deur. Een op de vijf is best bereid meer dan €100 per persoon uitgeven.