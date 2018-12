Column: Leergeld in 2018

Maar wat kun je leren van de koersbewegingen die je dit jaar hebt gemist? Ik wil u in mijn laatste column van dit jaar ’stof tot nadenken’ aanreiken voor onder de kerstboom of bij de oliebollen. Voorts dank ik u voor de aandacht in het afgelopen jaar en wens ik u prettige feestdagen en een voorspoedig 2019 met veel steun en weinig weerstand voor u en de uwen.

Valkuilen

Als actieve belegger heb je het in 2018 niet makkelijk gehad. De turbulentie was groot op menig speelveld en dat is altijd een vervelende katalysator die voor veel onrust en zelfs angst zorgt. De emo laait veelal op bij toenemende turbulentie en dat vergroot de kans dat je in een van de volgende valkuilen valt. Je gaat maar bijkopen in een ’Loosing strike’ als de markt tegenzit in de hoop dat het ooit weer goed komt. Dit heet middelen. Dit kan ’Over exposure’ met zich meebrengen, ofwel een veel te groot uitstaand risico. Maar goed, je zit nu eenmaal met een serie scheve posities die je dan maar meesleept, het worden dus ’Meeslepers’. Het aantal meeslepers kan flink toenemen als je een groot voorstander bent van ’Anticiperen’, ofwel gokken dat de markt een bepaalde kant opgaat. Als je dan ook nog eens andere meetlatten gaat gebruiken, ik noem dit ’Meetlat misleiding’ dan kun je je voorstellen dat actief beleggen een drama is.

Basisregels

Na de opsomming van dramatische ervaringen mag een lijstje met mentale opstekers natuurlijk niet ontbreken. Ik ga geen opsomming geven van klassieke one-liners (kent u deze trouwens: „Aan het eind van de tunnel is er altijd licht”), maar enkele veelal bekende basisregels die er toe moeten leiden dat actief beleggen juist leuk en winstgevend kan zijn.

Hou op de eerste plaats maar vast aan het motto ’Ga mee met de trend’, wellicht minder spannend, maar wel veiliger. Probeer voorts de ’Significante koersbewegingen’ te detecteren, veelal benoemd als actie- en reactie bewegingen. Hiertoe heb je wel een ’Methodiek’ nodig zoals bijvoorbeeld het Dashboard Beleggen met zijn sleepkabel en swingteller. Uit de cijfers blijkt dat je met het Dashboard Beleggen ’heel bent gebleven’ en 2018 met een mager plusje kan afsluiten. In 2019 ga ik proberen de methodiek te verfijnen met meer ’Money Management’ regels en de wereldberoemde basis regel ’Verliezen afkappen en winsten laten lopen’. U ziet, ook als TA coach blijft het ’learning all the time’.

Dashboard Discipline

Op papier schrijven hoe je als belegger het beste kunt handelen is niet zo moeilijk, dat is de makkelijke kant van de medaille. De moeilijke kant van de medaille is het daadwerkelijk uitvoeren en handhaven van de hiervoor genoemde basisregels om daarmee te voorkomen dat je steeds maar weer uit de valkuilen moet kruipen. Wat dat betreft hangt het uiteindelijke succes eigenlijk alleen maar af van een gezonde dosis Dashboard discipline. Doe wat je moet doen als de Dashboard-regels dit aangeven. Ja, bij een AEX-stand van 550 werd een Exit Long signaal afgegeven en sloegen de beren toe. Shortposities hadden het inderdaad goed gedaan. Dit brengt mij tot de laatste overweging betreffende een TA analyse en het voorspellen van de markt.

Analyse is geen voorspelling Het analyseren van een grafiek heeft niet tot doel om een voorspelling te doen. Niemand kan voorspellen, maar waarom doen we het dan? Volgens mij is er maar één reden en dat is gelijk willen krijgen van de markt. Een schouderklopje en veel applaus als een voorspelling uitkomt. In mijn beleving moet je de kreet voorspelling vervangen door ’Scenario’, je omschrijft de technische conditie zoals die wordt gevoed door de rangen en standen van de marktlens indicatoren en probeert aan te geven wat normaal gesproken de volgende stap van de markt zal zijn.

Analyseren is dus het meest waarschijnlijke scenario schetsen. Maar als je dit koppelt aan uitstaande of aanstaande posities dan is een analyse niets anders dan een vaststelling of een eerder afgegeven koop- of verkoop setup nog valide is. Mag ik dit voor u vertalen in de volgende tegelwijsheid, toe te passen in 2019: ’Een analyse is geen voorspelling maar een setup validatie’.

