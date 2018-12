Unilever neemt De Vegetarische Slager over

De Vegetarische Slager werkte al samen met Unilever-merken Mora en Unox. De vleesvervangers worden op dit moment in vierduizend winkels in zeventien landen verkocht. Unilever kan De Vegetarische Slager helpen om de groei-ambities wereldwijd te realiseren.

Vleesmarkt

Die ambitie is om over tien jaar 20% van de vleesmarkt in handen te hebben. Oprichter Jaap Korteweg laat aan De Telegraaf weten een zeer gelukkig man te zijn.

„We zitten nu op 2% van de vleesmarkt. Ik zie 20% marktaandeel als een kantelpunt: dan kunnen we ook wat betreft prijs concurreren met vlees en zullen we heel snel naar 80% groeien.”

Restaurant

De overname betreft de fabriek in Breda, de marketing & sales organisatie in Utrecht en het restaurant in Den Haag, de Vleesch Lobby. Bij De Vegetarische Slager werken negentig mensen die allemaal in dienst blijven.

Korteweg zal niet meer de dagelijkse leiding hebben, maar blijft als adviseur betrokken bij het bedrijf.