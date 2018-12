Brussel zet stappen voor no-dealbrexit

Een no-dealbrexit wordt steeds waarschijnlijker nu in het Britse Lagerhuis onvoldoende steun lijkt te zijn voor het brexitakkoord dat Theresa May in november met de EU sloot. Het Lagerhuis gaat er in de week van 14 januari over stemmen. „Gegeven de voortdurende onzekerheid is de commissie overgegaan tot het noodplan”, schrijft het dagelijks bestuur van de EU in een verklaring.

De maatregelen zijn met name gericht op het vliegverkeer, het gebied van de financiële dienstverlening en de douanes. „Dit zijn terreinen waar het absoluut nodig is om de vitale belangen van de EU te beschermen”, aldus de commissie.