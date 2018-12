Appartementsbewoner moet studenten dulden

De buurvrouw en de gulle vader vormen samen de vereniging van eigenaren van een pand in een niet nader genoemde stad, en stonden deze zomer lijnrecht tegenover elkaar in de rechtbank van Amsterdam. De vrouw vond het maar niets dat ze haar voordeur moest delen met vier studenten, en stelde dat dat ook niet mag volgens de splitsingsakte van het pand: die verbiedt namelijk ’gebruik als kamerverhuurbedrijf, inclusief als bed and breakfast’.

Heel veel vve’s hebben een dergelijke bepaling in hun splitsingsakte staan, ook bedoeld om verhuur aan studenten te voorkomen.

De huurovereenkomst tussen vader en zoon en drie vrienden duurt totdat zoonlief afstudeert, en daarmee is er geen sprake van bedrijfsmatige huur maar van een privékwestie, aldus de Amsterdamse rechter. Een opmerkelijke uitspraak, aldus Robert van Ewijk, een advocaat gespecialiseerd in vve-recht: „Een andere rechter heeft het verbod op kamerverhuur eerder veel breder uitgelegd. De komende jaren moet uit meer uitspraken duidelijk worden wat nou precies mag en wat niet.”