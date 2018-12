'Medicijn Galapagos kan zich onderscheiden'

Volgens Cantor is er grote kans dat filgotinib, een medicijn in onderzoek tegen onder andere psoriatische artritis, zich volgend jaar gaat onderscheiden van andere, vergelijkbare middelen. De resultaten van een fase 3-onderzoek kunnen het aandeel Galapagos in 2019 hoger zetten. Als die resultaten goed zijn, kan dat de goedkeuring door de Amerikaanse toezichthouder FDA versnellen. Dat kan volgens Cantor van groot belang zijn, omdat concurrent AbbVie een zelfde soort middel al eind 2019 of begin 2020 in de Verenigde Staten wil introduceren. Galapagos en partner Gilead willen filgotinib in 2021 op de Amerikaanse markt zetten.

Het aandeel Galapagos noteerde woensdag omstreeks 13.30 uur een plus van ruim 1 procent op 87,70 euro.