Column: Alternatieven voor aandelen

Een interessant beleggingsalternatief is het beleggen in obligaties. Door de toegenomen onzekerheid in de wereld zijn bedrijfsobligaties ook aantrekkelijker geworden om in te beleggen. De gevraagde rente op dit type obligatie is gestegen gedurende dit jaar. Een mooi voorbeeld zijn de obligaties van Levi Strauss & Co. Dit bedrijf is breed bekend en produceert spijkerbroeken, pantalons, shirts, jasjes en verscheept alles zelf de wereld rond.

In augustus 2017 schreef ik eerder al over deze obligatielening en de aantrekkelijkheid ervan. Destijds ontving een belegger op jaarbasis gemiddeld 2,7% rendement, dit is opgelopen tot 3,2% op jaarbasis voor een resterende looptijd van 8 jaar. De lening is genoteerd in Euro en de outlook voor het bedrijf is positief. Het management gebruikt actief de winsten om schulden mee af te lossen. Als obligatiebelegger is dat natuurlijk prettig om te zien.

Zo zijn er ook veel kredietwaardige obligatieleningen in Amerikaanse dollar die inmiddels boven de 4% rente betalen maar ook Chinese obligaties die ruim 4% rente betalen. Het interessante aan Chinese leningen vind ik dat het vaak internationaal opererende bedrijven zijn die graag in Yuan willen lenen om zo hun valutarisico te spreiden.

Ook kan in MKB-leningen steeds meer direct belegd worden via diverse platforms en kunnen rendementen gegenereerd worden van 5 tot 8% op jaarbasis. Daar is het wel van groot belang om een brede spreiding aan te brengen gezien de gevoeligheid voor een recessie bij het MKB-bedrijf. Wat betreft recessie in Europa zie ik dit er voor 2019 niet van komen. Zeker niet nu de olieprijs weer fors dalende is en wij als olie importerend continent daarvan profiteren en juist bijdraagt aan groei.

Er zijn dan ook voldoende renderende alternatieven voor aandelen die ook nog eens een stuk minder beweeglijk zijn. Anderzijds kunnen beleggers met een langere horizon en een sterke maag juist profiteren van de koersdaling in aandelen in 2018 en hier gebruik van maken door in te stappen. Het dividendrendement is ruim 4% inmiddels en bedrijfswinsten zijn nog immer prima te noemen. Ook voor 2019 is nog steeds de verwachting dat winstgroei vrij hoog blijft.