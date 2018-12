Weer cruiserederij weg, stad loopt veel geld mis

Zo’n 50.000 passagiers zullen de komende jaren daarom niet in Amsterdam, maar in Rotterdam afmeren.

Vooruitplannen

„De Amsterdamse politiek heeft niet begrepen dat de cruisesector de budgetten twee tot drie jaar vooruit plant en is niet bereid geweest om dit goed in te passen. Gelukkig hebben we goede samenwerkingen over de hele wereld en kunnen we onze programmering veranderen als we daartoe worden gedwongen door de politiek”, zegt Christian Verhounig, ceo van CMV.

De stad loopt vele duizenden euro’s aan inkomsten mis. Eerder vertrok ook cruiserederij MSC, goed voor vele duizenden passagiers, al boos uit de stad.