Euronext: Behoefte noteringen bedrijven groeit

,,We zien nog een solide pijplijn, ondanks de zorgen die in de markt zijn over de Brexit, Italië en de afnemende economische groei”, aldus René van Vlerken, hoofd noteringen bij Euronext Amsterdam. De Euronext Groep, met vijf handelslanden, is de grootste van Europa en de vijfde in omvang in de wereld dankzij €3,9 biljoen marktwaarde.

sVan Vlerken: ,,Er zijn voldoende potentiële transacties. Een aantal heeft zijn transactie wellicht uitgesteld, sommige deals rollen gewoon door. Gelukkig komen er ook nieuwe bij.”

De notering is wel sterk afhankelijk van de belangstelling die investeerders hebben, een beursnotering tegen een te lage prijs heeft bedrijven ook afgelopen jaar afgeschrikt.

Opvolgers Adyen gezocht

Euronext Amsterdam wil met investeringen zijn rol als specialist als beurs voor tech-bedrijven zoals betalingsverwerker Adyen uitbreiden.

Het beursbedrijf zoekt daarnaast uitbreiding in samenwerking, onder andere bij private equity. Die stalden afgelopen jaar fors kapitaal bij doorgroeiende bedrijven. ,,Maar dat ze op dat moment niet naar de beurs zijn gegaan wil niet zeggen dat ze daarna nooit meer naar de beurs kijken. Net zoals private equity naar verschillende manieren van financiering blijft kijken”, aldus Maurice van Tilburg, ceo van Euronext Amsterdam, dat binnen de groep een marktkapitalisatie van €800 miljard heeft. Er zijn 134 bedrijven genoteerd. Euronext verwacht in dat aantal een toename, hoewel er ook fondsen van de beurs zijn gegaan.