‘Consumenten keren cryptomunten massaal rug toe’

Uit de statistieken van de AFM kwam naar voren dat in januari van dit jaar nog 580.000 Nederlanders cryptomunten bezaten. In oktober was dat aantal gedaald naar 480.000. Ook zijn crypobezitters veel minder actief met het handelen in cryptomunten dan een jaar eerder.

Nederlandse consumenten gaven verder aan de cryptomunten vooral te zien als een manier om winst te maken of een gokje te wagen. Er is nauwelijks interesse om de cryptomunten te zien als betaalmiddel.

De digitale munten laten dit jaar een treurig beeld zien. De bekendste digitale munt, de bitcoin, piekte eind december nog boven de $19.000. Een jaar later staat er nog een stand van $3700 op het platformbord.