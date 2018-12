'Wall Street wacht op rentebesluit Fed'

Het rentebesluit komt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) naar buiten, gevolgd door een toelichting van Fed-voorzitter Jerome Powell. Het zou de vierde rentestap van dit jaar worden. De toelichting zal nauwlettend worden gevolgd voor indicaties over het toekomstige beleid. Er wordt gespeculeerd dat de Fed volgend jaar een stuk terughoudender kan zijn met het verhogen van de rente.

De Chinees-Amerikaanse handelsvete kan ook op aandacht rekenen. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zei dat er in januari overleg zal zijn over een wapenstilstand in het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten.

Chips

Bij de bedrijven lijkt FedEx duidelijk in het rood te gaan openen, na een verlaging van de winstverwachting voor het hele boekjaar. De pakketbezorger kampt onder meer met zwakkere marktomstandigheden in Europa.

Ook chipproducent Micron Technology gaat een fors lagere opening tegemoet, na tegenvallende verwachtingen. Mogelijk komen hierdoor andere chipfondsen onder druk te staan. De prognoses van farmaceut Eli Lilly voor 2019 lijken wel in goede aarde te vallen, net als de verhoging van het dividend. Eli Lilly staat in de plus voorbeurs.

Farmaceut

Andere bedrijven die met resultaten kwamen, waren onder meer de maker van campers en caravans Winnebago en levensmiddelenconcern General Mills, bekend van bijvoorbeeld het merk Bugles.

Verder staat farmaceut Pfizer in de belangstelling. GlaxoSmithKline (GSK) en Pfizer brengen hun divisies voor consumentengezondheid bijeen in een nieuw bedrijf. Door de samenvoeging komen onder meer de bekende pijnstillers Advil en Panadol onder één dak. GSK krijgt 68 procent van het nieuwe bedrijf in handen, Pfizer de rest. Het fusiebedrijf zal een omzet van 12,7 miljard dollar hebben.

De Dow-Jonesindex sloot dinsdag 0,4 procent hoger op 23.675,64 punten. De brede S&P 500 bleef vrijwel gelijk op 2546,16 punten en technologiebeurs Nasdaq klom 0,5 procent tot 6738,91 punten.