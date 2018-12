AFM: populariteit cryptomunten daalt snel

De AFM ondervroeg honderden bezitters van cryptomunten. Een minderheid van hen begon nog in het tweede of derde kwartaal van dit jaar aan beleggingen in de digitale valuta's. Verder kijken bezitters van cryptomunten ook veel minder vaak naar hun portefeuille dan op het hoogtepunt van de hype.

Eerder onderzoek wees al uit dat het aantal bezitters van cryptomunten dit jaar is afgenomen. Waar in januari nog 580.000 mensen cryptomunten bezaten, waren dat er in oktober nog maar 480.000.

De AFM is zelf altijd kritisch geweest op cryptomunten. De marktwaakhond waarschuwt geregeld voor de financiële risico's die aan digitale valuta's zijn verbonden. Die waarschuwingen worden steeds vaker ter harte genomen, concludeert AFM op basis van de enquête.