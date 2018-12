Langjarig onderzoek naar platformwerker

Naast de enquêtes voor werknemers in loondienst en zelfstandig ondernemers komt er een monitor voor platformwerkers. „Er is te weinig kennis over de hele groep platformwerkers”, zegt Sarike Verbiest, TNO-onderzoeker op het gebied van flexibele arbeid.

Over zzp’ers die platforms gebruiken en winstaangifte doen, zoals zelfstandige bouwvakkers, journalisten en ict’ers is meer bekend. Zij zijn minder kwetsbaar dan gedacht, blijkt uit onderzoek dat Verbiest vandaag publiceert. „Het zijn vaak hoogopgeleide mannen met een specialistisch beroep, die ook buiten de platforms om aan opdrachten komen.” Bovendien is die groep relatief klein: 30.000 werkenden, aldus TNO.