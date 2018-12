ING blijft geliefd bij particuliere beleggers

Blijkbaar heeft de koersontwikkeling van een bepaald beursfonds in een specifiek jaar weinig invloed op zijn populariteit onder particuliere beleggers. Gemeten naar het aantal klanten dat het aandeel in portefeuille heeft, staat ING al enkele jaren stevig op de tweede plek bij BinckBank. En dat terwijl de bank met een negatief rendement van meer dan 30% dit jaar één van de slechtst presterende AEX-fondsen is. De nummer één Shell deed het met een kleine min een stuk beter.

Eveneens opmerkelijk is de derde plek die KPN inneemt. Weliswaar presteerde het telecombedrijf dit jaar niet slechter dan de beurs als geheel, maar ’sexy’ is het beursfonds bepaald niet. Slechts door continue stevige kosteningrepen blijft de winst redelijk op peil. En hoewel 2018 na een al teleurstellend 2017 dramatisch is verlopen, staat bouwbedrijf BAM op de vijfde plek. En daarmee boven Ahold Delhaize en voedingsmiddelengigant Unilever, die het de afgelopen jaren goed hebben gedaan op de beurs.

Pharming is nog altijd een populair klein beursfonds bij klanten van DeGiro en BinckBank met respectievelijk een vijfde en zevende plek. In 2017 hadden beleggers goud in handen met het biotechbedrijf. De koers ging maar liefst vijf keer over de kop. Wie de aandelen vasthield zal daar dit jaar echter spijt van hebben gehad. Een derde van de beurswaarde is inmiddels verdampt.

Opvallend is verder dat actieve beleggingsfondsen bij klanten van BinckBank steeds meer aan populariteit inboeten ten gunste van ETF’s. 31 van deze passieve volgers van een index zitten nu in de top-200 tegen 43 beleggingsfondsen. Bij DeGiro is de beweging eveneens duidelijk zichtbaar. Het belegd vermogen van klanten zit nu voor bijna 18% in ETF’s en voor ruim 19% in beleggingsfondsen.

Wiet geliefder dan bitcoin

Trackers op digitale munten zoals de bitcoin hebben het afgelopen jaar door de stevige prijsdalingen duidelijk aan populariteit ingeboet. Drie wietbeleggingen zijn bij BinckBank daarentegen de top-200 binnengedrongen. Het is echter goed mogelijk dat deze hier volgend jaar weer uit zijn verdwenen, gezien de sterke koerscorrecties in de afgelopen weken.