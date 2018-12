Column: We zitten opgescheept met euro-puinhoop

De euro bestaat bijna twintig jaar. Ⓒ DIJKSTRA BV

Vijf jaar lang reed ik met de metro van halte Sint-Katelijne naar Schuman. Ik woonde in de Vlaamse buurt van Brussel, toen ik daar correspondent was, en maakte dagelijks het ritje naar de Europese wijk. In al die vijf jaren kan ik me niet herinneren dat de roltrap van de metrotunnel naar straatniveau het één keer normaal heeft gedaan.