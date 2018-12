’Plantaardig vlees wordt groter dan vlees van dieren’

Jaap Korteweg in zijn eigen productiehal, waar de ’kipstuckjes’ van de band rollen. Ⓒ Gerard van Offeren

Unilever maakte woensdag bekend dat het De Vegetarische Slager heeft overgenomen voor een onbekend bedrag. Daarmee is 2018 een gouden jaar voor oprichter Jaap Korteweg. Zijn ambitie, de bio-industrie overbodig maken met plantaardig ’vleesch’ dat net zo goed smaakt als het dierlijke alternatief, is een stapje dichterbij. „Nu kunnen we wereldwijd doorbreken.”