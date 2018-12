Honderden miljoenen voordeel mkb’ers

De nieuwe regeling zorgt ervoor dat de doorbetaling van twee jaar niet meer volledig voor rekening van het midden- en kleinbedrijf komt. Zij worden financieel en administratief ontlast via de verzekering.

Er komt een standaardverzekering waar bij ziekte alles wordt geregeld voor de werkgever. Bij veel polissen krijgt een werkgever nu niet alles vergoed waardoor die alsnog voor hoge kosten en administratieve rompslomp komt te staan als een werknemer ziek wordt.

De afgesproken constructie levert ondernemers een voordeel van in totaal circa 450 miljoen euro, de overheid trekt daarvoor de knip via een premiekorting voor alle werkgevers. Die moet vooral bij kleine ondernemers terechtkomen.

Minister Koolmees (Sociale Zaken), het Verbond van Verzekeraars en MKB-Nederland presenteren de plannen vandaag.

Hoofdpijndossier

De loondoorbetaling bij ziekte vormt al jaren een hoofdpijndossier voor mkb'ers. Oud-voorzitter Michaël van Straalen voerde een intensieve lobby, maar kreeg het niet voor elkaar om tot een akkoord te komen met de vakbonden.

MKB-Nederland vond de aanvankelijke kabinetsplannen om de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) te verkorten van twee naar één jaar niet ver genoeg gaan.

Het tweede jaar zouden de werkgevers dan zelf moeten betalen via een uniforme premie aan het UWV. De werkgeversorganisatie heeft vanaf begin maart gesprekken gevoerd om dit plan van tafel te krijgen.

Nu is dus een andere constructie afgesproken dan in het regeerakkoord, namelijk dat dat de werkgevers minder hoeven te betalen voor de twee jaar ziekte via een betere verzekering. Zij moeten het tweede jaar dus nog steeds betalen, maar krijgen daarvoor wel meer budget via de premiekorting.

De 450 miljoen voor die korting wordt door Koolmees voor 250 miljoen betaald uit een bestaand potje wat vooral door grote werkgevers opgehoest wordt. Voor 200 miljoen wordt het betaald uit de dividendbelasting die toch niet wordt afgeschaft.

