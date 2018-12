’Gele hesjes bedreiging economie’

De groei is volgend jaar 2,2 procent, verwacht het CPB. Dat is minder dan bij Prinsjesdag werd voorspeld (2,6 procent). Dit jaar komt de groei uit op 2,6 procent, terwijl in september nog op 2,8 procent werd gerekend.

Het CPB erkent dat die groeicijfers, die nog steeds positief zijn en beter dan het gemiddelde van de Eurozone-landen, niet per se waarheid zullen worden. Er zijn bedreigingen voor de groei. Naast de vrees voor een harde Brexit, het handelsconflict tussen de VS en China en de situatie in Italië zijn er ook nieuwe risico’s. „De gevolgen van de gele- hesjesdemonstraties in Frankrijk, en het oplopende begrotingstekort van de Franse overheid richting 3% bbp, zijn nog moeilijk in te schatten, maar kunnen in potentie de Franse en Europese economie hard raken”, schrijft het planbureau in de nieuwe raming.

Als er een Italiaanse crisis uitbreekt en zich verspreidt over het continent, kan dat serieuze gevolgen hebben. „Op korte termijn is een bbp-verlies van 0,5% niet uit te sluiten.”

Het CPB zegt desgevraagd dat de hogere energierekening is meegerekend in de koopkrachtplaatjes in de vorm van hogere inflatie en hogere heffingen. Desondanks zijn de koopkrachtplaatjes nog steeds optimistisch. Een doorsnee huishouden gaat er volgend jaar 1,6 procent op vooruit in koopkracht, is de voorspelling. Dat is nog meer dan bij Prinsjesdag werd gedacht.

Er is de laatste tijd wel meer scepsis over die voorspellingen. Zo bleek achteraf dat de koopkracht van vorig jaar toch een stuk minder was gestegen dan was voorspeld.

Het CPB zegt dat de koopkracht onder meer stijgt omdat de zorgpremie 61 euro lager is dan gedacht. Tegelijkertijd wordt de stijging van de koopkracht gedempt omdat de lonen minder hard omhoog gaan dan aanvankelijk verwacht.

Het CPB waarschuwt de minister van Financiën wel: „In Nederland kan de groei lager uitvallen als geplande overheidsuitgaven niet doorgaan.” Dit jaar houdt het kabinet bijvoorbeeld 3,7 miljard euro over, mede omdat de overheid niet zo veel geld uitgaf als het kabinet eerder zei te gaan doen.