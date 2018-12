Uber verliest rechtszaak in Groot-Brittannië

-

Daarmee is een beroep van Uber tegen een eerder vonnis van een lagere rechter verworpen. Uber zal zijn juridische strijd nu voortzetten door naar het Britse Hooggerechtshof te stappen, heeft een woordvoerster laten weten. De zaak kan grote consequenties hebben. Er zijn duizenden Britse Uber-chauffeurs. Velen van hen zullen waarschijnlijk met claims komen, als Uber in al het juridisch gesteggel aan het kortste eind trekt.

De situatie in Groot-Brittannië is niet zomaar te vergelijken met die in andere landen, waar ook wordt geklaagd over de werkomstandigheden en het lage loon. Een Franse rechter oordeelde eerder dit jaar bijvoorbeeld dat Uber geen transportdienst is, maar een intermediair. Uber zou daarom niet kunnen worden gezien als werkgever van zijn chauffeurs. Het Franse tribunaal liet daarbij meewegen dat een Uber-chauffeur vrij is om te bepalen wanneer hij rijdt en ook ritten kan weigeren.