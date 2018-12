Weer containergroei haven Rotterdam

Deze cijfers maakte topman Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam woensdagavond bekend op een bijeenkomst van de Havenvereniging. Nat (min 2%) en droog (min 3%) massagoed, zoals olie, erts, kolen en graan, ging in volume omlaag, maar duurzame lading als LNG (plus 200%) en biomassa steeg wel fors, al zijn de hoeveelheden relatief klein.

Zo’n 14,5 miljoen containers (20 voet eenheid TEU) zijn dit jaar in Rotterdam gelost en geladen. De groei zorgt ook voor meer opstoppingen bij aan- en afvoer naar het achterland over weg, spoor en rivieren. Castelein zei dat er veel wordt gedaan om die congestie terug te dringen. ,,Met redelijk succes”, meent hij, ,,maar we hebben te maken met grotere schepen van meer dan 20.000 TEU. Die geven soms groeipijn.”

Knelpunt

Volgens Castelein wint Rotterdam marktaandeel op havens in Noordwest-Europa. ,,De digitalisering en energietransitie zijn uitdagingen, waar we volop mee aan de slag zijn gegaan. Net als met een noodzakelijke efficiencystijging”, zei hij.

De gespannen arbeidsmarkt is ook een belangrijk knelpunt dat Castelein aan de orde stelde. ,,Er is een enorme concurrentiestrijd gaande. Verladers en reders hebben genoeg keuze. We mogen niet stilzitten, maar moeten met nieuwe typen geschoolde arbeidskrachten het kwaliteitsverschil maken. Er is genoeg plek in de haven voor iedereen.”

Zorg om Brexit

Opnieuw uitte Castelein zijn grote zorgen over de Brexit in 2019. ,,Daar krijgen 35.000 bedrijven mee te maken, 5% van ons totale volume. We blijven tot het voorjaar doorgaan met voorbereidingen, zodat iedereen er tijdig klaar voor is.”

De haven heeft volgens hem nu een toegevoegde waarde van 45 miljard euro en is goed voor 385.000 banen. ,,Ik zie de toekomst rooskleurig in.”