Alstom-onderdelen schuldig in omkoopzaak

Indiase arbeiders werken aan een treinstel in Alstoms metroconstructiefabriek in Sri City. Ⓒ AFP

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Twee onderdelen van het Franse industriële concern Alstom en een groepje oud-bestuurders zijn in Groot-Brittannië schuldig bevonden in een grote corruptiezaak. Wat precies alle straffen worden, wordt later bekend.