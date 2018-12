Shell en EDF samen in Amerikaans windproject

Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht. De deal moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders. De daadwerkelijke uitvoering van het project blijft daarnaast onderworpen aan een positieve finale investeringsbeslissing. Als alles volgens plan gaat, dan kan het windpark tegen het midden van de jaren 2020 operationeel zijn.

EDF Renewables is al actief in de windenergie in België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf wil nu ook voet aan de grond krijgen in de Verenigde Staten. Shell zelf begeeft zich al langer in de Amerikaanse windbranche.