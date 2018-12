Pinterest werkt aan beursgang

Volgens ingewijden zouden de aandelen Pinterest mogelijk al in april op de beurs verhandelbaar zijn. Pinterest is een soort digitaal prikbord. De circa een kwart miljard gebruikers kunnen er onder meer afbeeldingen, ideeën en recepten vastpinnen. Hoeveel aandelen het techbedrijf naar de beurs wil brengen en hoeveel geld daarmee opgehaald zou kunnen worden, is onduidelijk. Pinterest heeft niet gereageerd. Geruchten over beursplannen gingen al enige tijd.

