Japanse beurs hard onderuit

De Amerikaanse Federal Reserve schroefde daarentegen voor de vierde keer dit jaar de rente op. In het nieuwe jaar voorziet de Fed nu één renteverhoging minder dan eerder voorspeld, maar beleggers hadden gehoopt dat de centrale bank nog terughoudender zou zijn met het opvoeren van de rente. Ook werden de verwachtingen voor de economische groei en de inflatie iets naar beneden bijgesteld.

De Nikkei-index in Tokio raakte 2,8 procent kwijt en eindigde op 20.392,58 punten. Vooral de technologiebedrijven werden van de hand gedaan in navolging van de forse verliezen onder Amerikaanse branchegenoten. Panasonic zakte 5,1 procent en Fanuc verloor 3,6 procent. De chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron daalden 3,9 procent en 4,3 procent na de tegenvallende verkoopcijfers van de Amerikaanse chipmaker Micron Technology.

Telefonietak

SoftBank Corp won iets meer dan 2 procent. De mobiele telefonietak van de Japanse telecom- en technologiereus SoftBank zakte een dag eerder ruim 13 procent bij zijn beursdebuut in Tokio.

Elders in het Verre Oosten gingen de beursgraadmeters eveneens omlaag. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,2 procent in de min en de beurs in Shanghai zakte 1 procent. De Kospi in Seoul leverde 1 procent in en de All Ordinaries in Sydney sloot met een verlies van 1,3 procent.