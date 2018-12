'ING profiteert van herstructurering Noble'

ING was een van de grootste geldschieters van Noble, dat in grote financiële problemen kwam door afschrijvingen en controverses over de boekhouding en de afgelopen jaren miljarden verloor. Noble heeft nu een reddingsoperatie afgerond waarbij schulden van het bedrijf worden omgezet in aandelen.

ING krijgt nu volledig in contanten uitbetaald voor zijn belang van 47,5 miljoen dollar in een kredietfaciliteit van Noble. Daarbovenop kreeg de bank al extra commissies van in totaal 15 miljoen dollar. Kenners stellen dat ING hier profiteert van zijn bereidheid om Noble te blijven steunen en van harde onderhandelingstactieken.