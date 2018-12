Fortis-top niet vervolgd na tien jaar onderzoek

Onder degenen die de dans ontspringen, zijn voormalig Fortis-voorzitter Maurice graaf Lippens en ex-ceo Jean-Paul Votron.

Eerder wilde het Brusselse parket nog Lippens en zes andere oud-bestuurders voor de rechter slepen, omdat zij beleggers niet voldoende geïnformeerd hadden over risico's die de bankverzekeraar liep ten tijde van de overname van ABN Amro. Na extra onderzoek ziet justitie daar nu van af.

Het onderzoek richtte zich op de periode van september 2007 tot en met april 2008. Toen verhoogde Fortis het kapitaal, maar in de prospectus werd een te rooskleurige inschatting gegeven van de impact van de Amerikaanse vastgoedcrisis.

Naar aanleiding van het onderzoek had justitie in 2013 besloten onder meer oud-voorzitter Maurice Lippens, oud-topmannen Jean-Paul Votron en Herman Verwilst en voormalig financieel directeur Gilbert Mittler van Fortis te vervolgen vanwege valsheid in geschrifte, oplichting en het overtreden van een bankwet waarin verschillende informatieverplichtingen zijn vastgelegd. Na vervolgonderzoeken bepaalde justitie toch niet voldoende bewijs te hebben.

Eind 2007 nam Fortis samen met RBS en Banco Santander na een lange overnamestrijd ABN Amro over voor ongeveer €72 miljard.

Fortis dreigde eind 2008 ten onder te gaan en werd door de Nederlandse en Belgische staat gered. Zij pompten €11,2 miljard in Fortis. Eerder dit jaar kwam de Belgische verzekeraar Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, een schikking overeen met aandeelhouders. Die krijgen €1,3 miljard te verdelen. Er zijn naar schatting 200.000 gedupeerde beleggers.

Van Fortis, met ooit banken en verzekeraars in 50 landen, en een beurswaarde van €40 miljard, is nu een verzekeraar over die actief is in 15 landen met een beurswaarde van ruim €9 miljard.

