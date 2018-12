SnowWorld koopt twee indoorskicentra

Zoetermeer - Skihallenuitbater SnowWorld heeft twee overnames gedaan. Het bedrijf neemt het Amsterdamse SnowPlanet volledig over en neemt een belang van 25 procent in het Duitse Alpenpark Neuss in Düsseldorf. SnowWorld heeft het recht om op middellange termijn zijn belang in Alpenpark Neuss uit te breiden naar een meerderheidsbelang.