Beursverslag: AEX sluit met fors verlies

De AEX-index sloot 2% lager op 485,97 punten. De beursgraadmeter bereikte donderdagmiddag bij een stand van 485,24 punten het laagste niveau sinds februari 2017. De Midkap daalde met 2,8% naar 635,22 punten. De beurzen in Parijs (-1,7%), Frankfurt (-1,3%) en Londen (-0,6%) kleurden eveneens rood.

De AEX daalde deze maand al met 6,5%, terwijl de index voor dit jaar tegen een verlies van bijna 11% aankijkt. Volgens beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING) is de onderliggende economische situatie echter niet zo negatief als de koersdalingen op de beurs momenteel suggereren. Hij houdt er dan ook rekening mee dat beleggers iets overdrijven. „De vraag is alleen wat voor een bodem in de markt kan zorgen. Wat wordt de katalysator die de beurs kan keren?”

Ondanks de grote onzekerheid rond de Brexit ziet Wiersma ook positieve ontwikkelingen. „De handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China lijken in een positief momentum te zitten.” De beursexpert van ING wijst er tevens op dat China de economie wil aanjagen door de kredietverlening van banken te laten groeien.

De Amerikaanse beurzen koersten vanmiddag ruim 1% lager. Wall Street leed woensdag ook al flinke verliezen, omdat beleggers negatief reageerden op het rentebesluit van de Federal Reserve. Het stelsel van centrale banken in de VS verhoogde de rente gisteren voor de vierde keer dit jaar. Voor 2019 rekent Fed-voorzitter Jerome Powell nu op twee in plaats van drie renteverhogingen, maar beleggers hadden gehoopt dat hij nog terughoudender zou zijn met het opvoeren van de rente. „De markt had gehoopt op een iets minder ’hawkish’ verhaal van Fed-voorzitter Powell. Maar hij had het eigenlijk ook niet goed kunnen doen”, stelt Wiersma. De beurzen in New York waren vandaag eveneens in de ban van de mogelijke sluiting van de Amerikaanse federale overheid vanaf komend weekend.

De Bank of England hield de rente vanmiddag onveranderd. De centrale bank merkte wel op dat de onzekerheid rond de Brexit opnieuw was toegenomen.

In de volledig roodgekleurde AEX was ING de grootste daler met een min van 5,1%. Concurrent ABN Amro verloor 4,8%. Ook andere bankaandelen in Europa stonden onder druk door het rentebesluit van de Fed en een onderzoek van de Europese Commissie naar vier banken, waaronder Deutsche Bank, op verdenking van overtreding van mededingingsregels bij de handel in overheidsobligaties.

Altice Europe moest 5,1% prijsgeven. De kabel- en telecomaanbieder toonde daarmee opnieuw zijn beweeglijkheid, want het aandeel stond aan het begin van de middag nog op een plus van 1%.

Staalfabrikant ArcelorMittal werd 4,3% minder waard. ASML werd 4,4% afgewaardeerd. De chipmachinefabrikant had nog steeds last van de zwakke vooruitzichten van Micron Technology, een belangrijke klant van het concern uit Veldhoven. Biotechnologiebedrijf Galapagos werd 3,5% minder waard.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (-1,4%) had last van de 3% lagere olieprijs. Supermarktconcern Ahold Delhaize (-0,1%) ontving een positief rapport van effectenhuis Bernstein.

Gemalto liet 0,2% liggen. De toezichthouder in Australië heeft goedkeuring gegeven aan de overname van de digitaal beveiliger door het Franse technologieconcern Thales.

In de Midkap was bodemonderzoeker Fugro (-7,6%) de grote verliezer. Metalenfabrikant AMG volgde met een koersdaling van 4,6%.

Bij de smallcapfondsen lag Alfen er opgewekt bij met een plus van 4,6%. De beurskoers van de laadpalenfabrikant kreeg daarmee een impuls nadat die sinds november met ruim 25% was gezakt.

Op de lokale markt kondigde Stern Groep aan zijn leaseportefeuille te willen verkopen. Beleggers beloonden het autobedrijf uit Amsterdam met een koersstijging van 5,4%.

Wil je automatisch door DFT op de hoogte gehouden worden van het allerlaatste nieuws over de economie, beleggen, ondernemen en uw persoonlijke financiën? Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief!