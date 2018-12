Ook oudere weet webshop te vinden

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Had in 2012 een kwart van de senioren wel eens iets via internet gekocht, nu is dat al 45%. In totaal koopt 78% van de Nederlanders wel eens iets online. Vorig jaar was dat 76%.

Vakantie

We kopen ook nog eens meer via internet, en geven er meer geld aan uit. Vooral sportartikelen en kleding worden via de webshop besteld. En als we op vakantie gaan, boeken we onze reis en verblijf meestal ook via internet. Concertkaartjes worden doorgaans ook online besteld.

Webwinkels in eigen land zijn ondanks de internationale opmars van reuzen als Amazon en Alibaba nog altijd favoriet. Een ruime meerderheid van 69 procent kocht dit jaar producten bij Nederlandse webwinkels.

Buitenlandse shop

Ongeveer een op de drie Nederlanders deed dit jaar ook onlineaankopen in andere lidstaten van de Europese Unie. Een kwart kocht ook bij webwinkels buiten de EU.

Er wordt heel veel geld online uitgegeven. In 2017 gaven Nederlanders 22,5 miljard euro uit in webshops, 13 procent meer dan het jaar ervoor. Voor 2018 voorspelt thuiswinkel.org dat we 25 miljard zullen besteden.