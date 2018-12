Olieprijs keldert naar nieuw dieptepunt 2018

Met enige vertragingen betekenen de zorgen van handelaren over een lagere olieprijs wel dat de prijs aan de pomp voor consumenten zal dalen.

Dit jaar bewoog de prijs van een piek van $86,29 op 3 oktober naar $55 per vat vandaag.

Analisten wijzen voor de directe oorzaak van de daling naar het besluit woensdagavond van de centrale banken in de Verenigde Staten om de rente met 25 basispunten te verhogen naar 2,5%. Dit is de vierde renteverhoging van 2018.

In zijn toelichting op dat besluit heeft Federal Reserve-topman Jeremy Powell volgens analisten onvoldoende de zorgen weggenomen dat deze renteverhogingen, en naar verwachting nog eens twee rentesprongen in 2019, de economische opmars zullen afknellen.

President Trump waarschuwde daar meermalen voor.

Handelaren in termijncontracten voor ruwe olie stootten die in New York donderdag af, wat tot een prijsdaling met 2,5% leidde.

Tegelijkertijd gaan producenten nog voluit met het oppompen van ruwe olie. Per 1 januari beperkt oliekartel OPEC zijn productie met 1,2 miljoen vaten per dag.

Donderdag maakte Saoedi-Arabië bekend voor $32 miljard te gaan lenen om zijn begroting op orde te krijgen.

Voorraden van Amerikaanse schalieolie zijn volgens een melding van de overheid naar het hoogste niveau sinds januari gestegen. Die voorraden stijgen sinds eind september doorlopend. Het vervoer van uit de grote opslagplaatsen stokt echter door een gebrek aan pijpleidingen, maar handelaren zien dat die olie vroeg of laat op de markt komt.

De daling van de olieprijs is daarmee op weg naar het slechtste kwartaalresultaat in vier jaar, ondanks het recente OPEC-akkoord om zijn uitstroom te beperken in de hoop de prijs te laten stijgen.

