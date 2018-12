Aanvullend pensioen boven €1800 volgend jaar meer waard

Dat blijkt uit berekeningen van salarisdienstverlener ADP, die de effecten van de nieuwe belastingtarieven doorrekende voor gepensioneerden. De Eerste Kamer gaf deze week een finaal akkoord aan het belastingplan van staatssecretaris Snel (Financiën). Daarin staat onder meer dat de eerste belastingschijf voor mensen boven de AOW-leeftijd iets wordt verhoogd, van 18,65 naar 18,75%.

Daardoor gaan de mensen met een kleiner aanvullend pensioen, bijvoorbeeld van een pensioenfonds of uit een lijfrente, er iets op achteruit, maar het verschil is te verwaarlozen. Wie bijvoorbeeld €1000 bovenop zijn aow krijgt, ziet daar netto €1,50 minder van terug: 0,15% minder dus.

Tweede en derde schijf

Maar in de tweede (van 22,95 naar 20,2%) en derde schijf (40,85 naar 38,1%) gaan de tarieven flink omlaag. Dus leveren aanvullende pensioenen boven €1800 volgend jaar meer op. Een pensioen van €2000 is volgend jaar €6,33 meer waard en bij €2500 is de stijging €19,84. Ook die stijgingen zijn redelijk verwaarloosbaar, het gaat nog altijd om minder dan 1%.

In het Belastingplan staan nog andere voordelen voor gepensioneerden. Zo gaat de AOW-uitkering omhoog, ongeveer €32 voor alleen staanden en bijna €19 voor partners die allebei AOW ontvangen.

En de ouderenkorting wordt aangepast. Naast een stijging van €178 naar €1596 per jaar, is er een andere afbouw. Eerder vielen gepensioneerden in een klap terug naar de lagere korting van €72 als ze boven de inkomensgrens (volgend jaar €36.783) uitkwamen. Nu wordt die in stappen van 15% afgebouwd naar €0.