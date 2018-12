'Overname Vegetarische Slager positief voor Unilever'

Met de overname hoopt Unilever zijn positie in levensmiddelen voor vegetariërs en veganisten te versterken. De Vegetarische Slager werd elf jaar geleden opgericht met het doel 'vlees' te verkopen waar geen dieren voor zijn geslacht. Deze producten liggen inmiddels in de schappen van 4000 winkels in zeventien landen.

Er werden geen financiële details gemeld over de transactie die nog dit jaar afgerond moet worden. De omzet van De Vegetarische Slager lag in 2017 op circa 12 miljoen euro en ING denkt dat de overnamesom waarschijnlijk op 30 miljoen euro of meer kan liggen. Dat bedrag kan volgens de bank ook nog veel hoger uitvallen gezien de flinke jaarlijkse groei van de markt voor vleesvervangers.

ING heeft een buy-advies voor Unilever met een koersdoel van 62 euro. Het aandeel noteerde donderdag omstreeks 09.40 uur een min van 0,5 procent op 47,65 euro.