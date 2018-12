Eneco neemt LichtBlick helemaal over

Begin 2017 nam Eneco al een belang van 50 procent in LichtBlick, met een optie om de resterende aandelen later over te nemen. Er werden geen financiële details gemeld over de transactie. LichtBlick is in Duitsland marktleider in groene stroom, met ruim 600.000 huishoudens en bedrijven als klant. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf slimme energieoplossingen voor huishoudens en bedrijven.

LichtBlick werd in 1998 opgericht en is gevestigd in Hamburg, met 460 medewerkers. De overname door Eneco heeft geen gevolgen voor de medewerkers, activiteiten of het merk LichtBlick.