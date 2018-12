Sparen weer lucratief maken

De app is niet bedoeld als alternatief voor de ’grote spaarrekening’ voor bijvoorbeeld de koop van een huis. Mede-oprichter Bartolomeo De Vitis: „Zie het als vervanger van het potje waar je thuis kleingeld in gooit.”

Vakantie

Na deelname aan het Startupbootcamp Commerce Program in 2018 besloten de Italiaanse oprichters De Vitis, Umberto Canessa en Chiara Lo Cascio om hun bedrijf in Nederland te vestigen. Ze ontmoetten elkaar op de universiteit in Rome. Een gesprek tussen de heren over een vakantie waar ze geen geld voor hadden leidde tot het idee voor GoSherpy.

Bestaande spaarapps richten zich op beleggen, GoSherpy legt een link met kortetermijnspaardoelen en directe verzilvering via e-commerce. Daarom zijn de heren blij met de samenwerking met Amazon.de, die 4% bovenop het gespaarde bedrag schenkt, wanneer het saldo besteed wordt in zijn winkel. Canessa: „We zien in onze data dat millennials vooral willen sparen voor technische gadgets en vakanties. Na Amazon zijn we daarom nu op zoek naar een goede reispartij.”

Banklicentie

Vertrouwen is een belangrijk punt voor GoSherpy, want in plaats van de bank beheert de startup het geld van gebruikers. „Maar het geld is bij ons even veilig”, benadrukt Canessa. GoSherpy heeft zelf geen banklicentie en werkt daarom samen met betaalverwerker Mango Pay. „Als GoSherpy stopt, krijg je je geld terug”, aldus Canessa.

Gebruikers die hun geld willen opnemen voor hun gespaarde doel is gehaald, moeten een kleine boete betalen. Volgens De Vitis is dat ingevoerd op verzoek van de gebruikers zelf: „Het is bedoeld als extra zetje om het gestelde doel te halen.”