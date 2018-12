‘De verfrobot is kwestie van tijd’

Voor veel ondernemers zijn termen als big data en AI nog abracadabra. Ruim driekwart van de mkb’ers vindt het bovendien niet relevant, zo blijkt uit recent onderzoek van Kantar TNS. „Het mkb moet beseffen dat je er met mensen alleen niet komt”, waarschuwt futuroloog Marcel Bullinga. „De arbeidsmarkt is oververhit, je moet dus robots gaan inzetten. En als die er niet zijn, moet je ze als regio of branche zelf ontwikkelen.”

Algoritmes

Farid Tabarki van Studio Zeitgeist vult aan dat ondernemers al veel tijdwinst kunnen behalen door het het inzetten van laagdrempelige diensten op basis van algoritmes. „Die kunnen je helpen om goed vindbaar te blijven in Google of ondanks de krapte op de arbeidsmarkt toch het juiste personeel te vinden.”

Trendwatchduo Lieke en Richard Lamb verwacht het komende jaar steeds meer praktische toepassingen van AI te zien. „AI was lange tijd te moeilijk voor de gewone ondernemer. Maar er verschijnen steeds meer hulpmiddelen, bijvoorbeeld van Google, waarmee je zonder programmeerkennis in de cloud berekeningen kunt laten maken. Je moet alleen over de juiste data beschikken en weten wat je ermee wilt”, aldus Richard Lamb.

Hij drukt ondernemers wel op het hart op een nette wijze om te gaan met klantgegevens. „2019 wordt ook het jaar van het digitale doolhof”, voorspelt hij. „Door sociale media weten bedrijven en instanties nu al veel over hun klanten. Maar het wordt nog extremer nu banken verplicht worden om betaalgegevens van klanten beschikbaar te stellen aan andere organisaties als de klant daar toestemming voor geeft.”

Verstikkend

Lieke Lamb wijst erop dat veel klanten die toestemming gaan geven omdat ze daar met allerhande aanbiedingen toe worden verleid. „Nu weten bedrijven middels je gps en je internetverbinding al precies wat je doet, dan weten ze ook precies wat je koopt. En dat is niet alleen positief. Bij verkeerd gebruik, gaat dat verstikkend werken.”

Met name mkb’ers maken nu nog te weinig strategisch gebruik van hun data. Vaak worden gegevens ook niet op de juiste wijze gedocumenteerd. „Je hoeft niet in één keer een systeem voor al je data te bouwen, begin gewoon met één product of dienst”, raadt Tabarki aan. „In de mobiliteitsbranche is nog zoveel toegevoegde waarde te ontwikkelen om het dichtslibben van de wegen tegen te gaan. Ga eens na of jouw bedrijf daaraan kan bijdragen.”

Bullinga waarschuwt dat ondernemers niet moeten afwachten tot grote concerns met een oplossing komen. „We zijn al veel te afhankelijk van Amerikaanse en Chinese techreuzen. Als ondernemer moet je zelf kijken wat robots en AI voor je bedrijf kunnen betekenen en hoe je de toekomst naar je toe kunt trekken. Betrek daarbij de medewerkers die het werk doen.”

Als voorbeeld schetst Bullinga de toekomst van het traditionele schildersbedrijf. „Het is een kwestie van tijd voor verfrobots hun intrede doen. Dan moet je niet denken aan mechanische mannetjes met een kwast in hun hand, maar aan een zwerm autonome schilderdrones die gezamenlijk de klus klaren. In plaats van wachten tot je zo’n drone kunt kopen, kun je er zelf één ontwikkelen, bijvoorbeeld in samenwerking met Brainport Eindhoven.”

Collectief

Ook Richard Lamb spoort ondernemers aan meer als collectief te doen. „In je eentje red je het niet meer. Je moet binnen een platform samenwerken met andere specialisten.” Bullinga voegt toe dat het daarbij van groot belang is dat de mensen die het werk doen ook het platform bezitten. Hij wijst op een voormalig-Uber taxichauffeur die het platform Arcade City heeft ontwikkeld. „Dat platform is eigendom van de taxichauffeurs, niet van de financiers; iets wat de inkomensongelijkheid vermindert. Ondernemers moeten het heft in eigen handen nemen.”