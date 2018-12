Column: Niemand in de kou

Ik denk niet dat ze, zoals in Frankrijk, de straat op gaan om te protesteren tegen de aangekondigde verhoging van de brandstofprijzen, een maatregel van Macron voor het klimaatakkoord van Parijs. Deze gele hesjes zijn de facto niet tegen de klimaatpolitiek. Er ligt een fundamenteler probleem onder hun protest: de groeiende vermogensongelijkheid. Steeds meer kapitaal komt in handen van steeds minder mensen en organisaties. Velen worden niet beloond voor de huidige economische voorspoed, sterker nog, zij ervaren achteruitgang. Grootverdieners potten de kapitalen op en nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid niet. Dat is ernstig. De energietransitie, van fossiel naar schoon, vergt enorme investeringen. Dat geld is er wel, maar zit niet in de portemonnee van de gele hesjes. Vermogende instanties zouden verplicht moeten investeren in het klimaat. Dat levert louter winst op. De politiek kan de dividendbelasting dan gebruiken voor herverdeling van het vermogen ten gunste van een ieder die figuurlijk een geel hesje draagt.

