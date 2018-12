Column: Zo schopt de Fed Wall Street onderuit

De Amerikaanse centrale bank heeft woensdagavond de prognose voor de economische groei voor 2019 wat verlaagd. Ook de inflatie ligt in het nieuwe jaar waarschijnlijk wat lager dan het zich liet aanzien.

Voor Fed-voorzitter Jerome Powell is dat aanleiding om een voorschot te nemen op een kleine rentestijging in 2019. De centrale bank mikt op twee rentezetten. Een aantal maanden geleden leken dat er nog vier te gaan worden.

De voorzichtige vooruitblik kon niet verhinderen dat de dollar na de bijeenkomst omhoog schoot, terwijl de aandelenkoersen onderuit gingen. Op Wall Street sloeg een winst van ruim 1% in iets meer dan een uur om in een verlies van 2%. De Dow Jones Index sloot zelfs tot het laagste niveau in meer dan een jaar.

Geen woorden, maar daden

De felle marktreactie wordt veroorzaakt doordat handelaren meer oog hebben voor wat de Fed doet, dan wat Powell zegt. De centrale bank verhoogde de rente met een kwart procentpunt naar 2,5%. Het was alweer de vierde renteverhoging van 2018, waardoor het verschil met Europa wel heel groot wordt. De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de rente al jarenlang op 0%. Voorzitter Mario Draghi heeft al gewaarschuwd dat een renteverhoging mogelijk pas in de zomer van 2019 aan de orde komt. Daar komt bij dat Powell aankondigde dat hij doorgaat met het afbouwen van de enorm gegroeide Fed-balans.

Geldkraan gaat verder dicht

Dat laatste komt neer op het dichtdraaien van de geldkraan. Hierdoor wordt het lastiger voor grote investeerders om aan geld te komen, zodat deze spelers minder geneigd zijn om extra risico’s te nemen. Het vooruitzicht van een krimpende Fed-balans, wijst erop dat de onrust op financiële markten ook in 2019 kan aanhouden. Hierdoor zijn veilige havens in trek. Op valutamarkten zijn dat onder meer de Zwitserse franc, de Japanse yen en uiteraard de dollar. De Amerikaanse munt heeft daarnaast ook de wind in de rug van de relatief hoge en naar verwachting verder stijgende rente.

Het jaar van de dollar?

Wordt 2019 dan opnieuw het jaar van de dollar? Die kans lijkt behoorlijk klein. Als de paniek op financiële markten echt toeneemt, worden de Amerikaanse renteverhogingen opgeschort zodat een rugwind achter de munt wegvalt. Daar komt bij dat de relatieve populariteit van de dollar ook veroorzaakt wordt door de onzekerheid in Europa. Inmiddels is de Italiaanse begrotingscrisis gesust, terwijl er uiterlijk 29 maart duidelijkheid komt hoe de Brexit eruit gaat zien. Zouden gele hesjes dan roet in het eten gaan gooien? Voorlopig is het meest waarschijnlijke scenario dat de naderende renteverhoging in Europa en de afnemende politieke onzekerheid ervoor zorgen dat de euro weer wat terrein gaat terugpakken op de Amerikaanse munt.

Joost Derks (joost.derks@nbwm.nl) is valuta-expert en Algemeen Directeur bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (ww.nbwm.nl). Hij heeft ruim twintig jaar ervaring in de valutawereld. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer en is niet bedoeld als professioneel (beleggings)advies.