Droogtechniek redt voedselketen

Anne Janssens hoorde van het probleem via oud-collega Sjoerd Dijkstra, die voor zijn werk in Kenia zat. Samen besloten ze er iets aan te doen. Janssens: „Er ontstaan overschotten omdat alle tomaten op hetzelfde moment worden geoogst. Naast het beter spreiden van de oogst, kun je de overschotten houdbaar maken door te drogen.”

Duur

Janssens beaamt dat dit voor de hand ligt. „Maar drogen is duur voor de boeren. Het wordt wel gedaan, onder meer in Indonesië, maar op matjes op straat en dat voldoet niet aan de internationale voedselveiligheidsvoorschriften.”

The Ketchup Project heeft een simpele, robuuste en betaalbare zonnedroger ontwikkeld die geplaatst wordt bij boerengemeenschappen. De producten worden in Nederland gebotteld. In 2016 zat de eerste ketchup in de flessen. ,,Omdat we heel intensief drogen, hebben we maar honderd kilo nodig voor vierduizend flesjes, wat de co2-uitstoot bij transport beperkt houdt.”

Machteloos

Nu ligt de focus op Kenia, maar het speelt in alle ontwikkelingslanden. Bij de coöperatie die door The Ketchup Project is opgezet zijn vijftig boeren aangesloten, maar zo’n driekwart van de bevolking behoort tot de doelgroep. ,,Ons belangrijkste doel is het voedselverlies aan het begin van de keten op de kaart zetten en voorkomen dat boeren machteloos moeten toekijken.”