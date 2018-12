’Je ziet verschil bijna niet’

„Het heeft dezelfde look en feel als lood”, zegt Leadax-directeur Roeland van Delden. „Je ziet bijna het verschil niet met oud lood en je kunt het op dezelfde manieren verwerken, zelfs makkelijker. Bovendien is het goedkoper en lichter.”

Origineel

Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de loodvervanger was dat het beter moest zijn dan het origineel. Van Delden: „Het is best lastig om in de bouw een nieuw product te introduceren. Men is gewend om op hellende daken bladlood te gebruiken als waterkering aan schoorstenen en dakkapellen. Wel snapt iedereen waarom ze over moeten stappen. Als ze Leadax eenmaal hebben gebruikt en alle voordelen zien, ook financieel, willen ze niet anders meer.”

Twee jaar na de introductie wordt het materiaal al in dertien landen verkocht. Van Delden is ervan overtuigd dat Leadax de wereld gaat veroveren. Om aan de verwachte wereldvraag tegemoet te komen, is een tweede productiefaciliteit in Wapenveld in aanbouw.

Veiligheidsglas

Leadax is een honderd procent Nederlands product dat gemaakt wordt uit een recyclebare afvalstroom. Het bestaat onder andere uit plasticfolie dat in veiligheidsglas van autoruiten zit. „Die folie zorgt dat de ruit niet verbrijzeld als er een steen tegen komt. De impact van een steen op een autoruit, kun je vergelijken met die van een loodklopper op lood”, licht van Delden toe. „In Europa komt jaarlijks 60.000 ton van deze folie vrij en dat werd tot nu toe allemaal verbrand. Wij geven het een tweede leven.”

Het tweede component is aluminium strekmateriaal waardoor de materie niet opwaait. We hebben er bewust voor gekozen om Leadax niet ‘loodzwaar’ te maken zodat een dakdekker het makkelijk mee het dak op kan nemen. Over de vraag of er ook nadelen aan de loodvervanger zitten, moet Van Delden lang nadenken. „Je kunt er niet mee vissen”, lacht hij dan.

Huizenbouw

Bij de ontwikkeling was het milieuaspect belangrijk. „Bij de marktintroductie speelt het een minder grote rol”, vertelt commercieel directeur Robbert Engelen. „De prijs is doorslaggevend. Wel zijn er per land duidelijke verschillen. Zo is Engeland een echte loodmarkt, het wordt daar heel veel toegepast in de huizenbouw. Daar is het vooral belangrijk dat het materiaal eruitziet als lood en op dezelfde manier toegepast kan worden. In Scandinavië lopen ze voorop met duurzaamheid dus daar benadrukken we het milieuaspect wel.”

Engeland is op dit moment de grootste markt voor Leadax. „Het is daar al in de helft van alle professionele groothandels verkrijgbaar. En we zien het groeien”, aldus Engelen. Ook de stap buiten Europa is al gemaakt. „In zowel de Verenigde Staten als Australië hebben we samen met een distributeur een aantal succesvolle testen uitgevoerd en rollen we het nu uit naar de groothandel.” Van Delden zegt toe te werken naar het doel dat lood in 2025 helemaal niet meer gebruikt hoeft te worden. „We hopen dat Leadax uitgroeit van merk- tot soortnaam net als aspirine.”