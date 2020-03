CNV: Verbied vluchten op New York

Die oproep doet vakbond CNV, die onder meer bevreesd is voor de veiligheid van personeel op de luchthaven. Onder meer bij beveiligers op Schiphol heerst groot onbegrip over het doorgaan van de vluchten.

Bekijk ook: KLM gaat mogelijk meer reizigers temperaturen

„New York is op dit moment een besmettingshaard, een risicogebied”, verduidelijkt CNV. „Passagiers hebben urenlang bij elkaar in het vliegtuig gezeten. Bij aankomst is er geen medische check en gaan ze meteen langs de beveiliging. De beveiligers maken zich grote zorgen over deze situatie.”

Bekijk ook: Opnieuw uitstel opening Lelystad Airport

Volgens CNV zijn er de laatste tijd op Schiphol de nodige maatregelen genomen om de veiligheid op de luchthaven te verbeteren. Het laten doorgaan van dagelijkse vluchten vanuit New York, zonder extra checks bij de passagiers op hun gezondheid, ondermijnt volgens de bond de maatregelen die inmiddels zijn genomen.

CNV is zeker niet de eerste bond die klaagt over de verbinding met New York. Cabinevakbond VNC zette eerder al vraagtekens bij de vluchten naar New York die luchtvaartmaatschappij KLM zeven keer per week in het schema heeft staan.