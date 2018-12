Bitcoin schiet door $4000-grens

De munten zijn in enkele dagen met een opmars bezig. Op 3 december was een bitcoin nog $3100 waard. Grote beleggers keken toen of de meest verhandelde digitale munt door de grens van $3000 zou zakken.

Daarna volgde een fikse stijging en meer handel. Sinds maandag steeg de munt 28% in waarde. Op het handelsplatform BitFinex stond de munt even op $4197. Ook munten als ethereum en litecoin bewogen mee.

Extra handelsplaatsen

De munt is al vaker voor dood verklaard. Cryptohandelaren laten zich niet afschrikken door het enorme prijsverschil vanaf de prijspiek voor bitcoins eind 2017 bij ongeveer $20.000 per stuk tot bijna $3000.

Woensdag opende het veel gebruikte platform Binance tien online handelsplaatsen voor de aan- en verkoop van crypto’s tegen euro’s en dollars.

De belangstelling voor cryptomunten gaat dit keer gelijk op met de neergang van de aandelenbeurzen nadat de Amerikaanse centrale banken hun belangrijkste rente verhoogden.

Ook aandelen van bedrijven die cryptomunten maken of verhandelen stegen opvallend na de aankondiging. Riot Blockchain won 20%, Marathon Patent Group pluste met 15% en Bitcoin Investment Group werd 9% duurder,

Toezichthouder AFM constateert overigens een afname in de interesse bij Nederlanders voor beleggingen in cryptomunten. Die werden lang geassocieerd met witwaspraktijken door criminelen. Zondag meldde Hennie Verbeek, voorzitter van de Financial Intelligence Unit-Nederland in Buitenhof dat de cryptomunten voor de waakhond niet langer het grootste probleem zijn.

