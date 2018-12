Bezuinigingen op zieken en arbeidsongeschikten van tafel

Dat geld wilde het kabinet ophalen door onder meer strengere keuringen waarbij gekeken zou worden of iemand toch niet (deels) kan werken. Maar met de vakbonden heeft minister Koolmees (Sociale Zaken) afgesproken om daar vanaf te zien. FNV-vicevoorzitter Kitty Jong zegt tevreden: “Het is niet meer dan rechtvaardig dat de maatregelen die in het regeerakkoord waren opgenomen weer van tafel zijn, dankzij druk van onze kant.”

Het blijft wel de bedoeling dat minder mensen de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) instromen en minder lang daar blijven. Zo blijven er loonsancties opgelegd worden als mensen niet genoeg doen om mensen te laten re-integreren.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers komt er voorlopig niet. Wel gaat de commissie Borstlap, die de minister eerder al instelde, daar onderzoek naar doen. CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden is daar ontstemd over. “Wij zijn teleurgesteld dat zelfstandigen nu nog langer vogelvrij zijn. Verzekeraars kunnen zelfstandigen nog steeds weigeren.”

Eerder vandaag presenteerde minister Koolmees al de afspraken over loondoorbetaling bij ziekte. Door 450 miljoen euro aan premiekorting te geven wil hij ondernemers, vooral die met weinig personeel, ontlasten. De D66-bewindsman zegt dat hij dit alles, ook het schrappen van de bezuinigingen, ‘binnen de budgettaire kaders’ oplost. Zo wordt er onder meer 200 miljoen euro uit de dividendbelasting betaald die toch niet wordt afgeschaft. En omdat de loondoorbetaling bij ziekte beter is geregeld, verwacht de minister dat er minder mensen de WIA instromen.

PvdA-leider Asscher is blij dat het ‘asociale plan’ van tafel is. “Goed dat het kabinet eindelijk luistert.”