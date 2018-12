Topman: leegtrekken KLM niet aan de orde

Daar ging dit jaar een kleine €400 miljoen door het putje door stakingen. Voor kerst dreigt er een staking bij Transavia France. „Ik begrijp de vraag, maar het is niet aan de orde. Ik denk dat het niet in het belang is van Air France om KLM leeg te trekken”, stelt de president-directeur. De luchtvaartcombinatie drijft financieel op KLM.

Een aantal jaren geleden kwam de holding in Parijs met het plan om jaarlijks €1 miljard uit de kas te roven van KLM. Die verzette zich daar tegen, omdat bij Air France, het enige andere bedrijf in de combinatie, nog niets bereikt is met efficienter werken en meer uren werken.

Elbers spreekt terugkijkend van een ’bewogen’ jaar, met het vertrek van een aantal bestuurders. De nieuwe topman Ben Smith van Air France KLM wil meer als één bedrijf opereren. Daarvan zegt Elbers in de webcast dat de twee bedrijven ’moeten blijven zoeken naar meer synergie.’ Verder benadrukt Elbers dat de luchtvaartmaatschappij zich bezig moet houden met de buitenwereld in plaats van interne discussies.

Kinderschoenen

De president-directeur zegt in de webcast dat zijn relatie met de nieuwe topman Ben Smith van Air France KLM ’nog in de kinderschoenen’ staat. Air France KLM kondigde vorige week een nieuwe bestuursstructuur aan, die de top juist heeft verzwaard, in plaats van smaller gemaakt. Dit laatste is een wens van KLM, die graag toewil naar de situatie van voor 2013. Ook is Elbers nog steeds niet tot tweede man van de luchtvaartcombinatie benoemd.

Lelystad

Momenteel gaat alle aandacht 24 uur per dag naar de onderhandelingen die momenteel plaatsvinden over de toekomstige groei van Schiphol en Lelystad, zegt de KLM-baas. Onder leiding van oud-minister Hans Alders moet daar vrijdag een knoop over worden doorgehakt. „Dit is het meest belangrijke onderwerp op dit moment”, zegt de KLM-topman.

Op grond van het Aldersakkoord mag Schiphol weer verder groeien na 2020. De luchtvaartmaatschappijen kunnen momenteel niets, omdat minister Van Nieuwenhuizen de opening van overloopluchthaven Lelystad Airport al twee jaar heeft uitgesteld. Mogelijk wordt dit zelfs later. Elbers maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. „Laten we niet vergeten dat 370.000 mensen direct of indirect hun brood verdienen dankzij het luchtvaartnetwerk van Nederland.”