Aantal vacatures gaat alweer dalen

In 2019 blijft het aantal vacatures ongeveer gelijk, in 2020 volgt een daling van 1,4%. In sommige sectoren zet de daling komend jaar al in.

Zo verwacht Panteia dat het aantal vacatures in de industrie de komende twee jaar telkens met zo’n 4% zal krimpen, weliswaar na een stijging van tegen de 20% dit jaar. Ook in de bouw zijn er volgend jaar merkbaar minder vacatures, aldus de onderzoekers. In de handel, transport en horeca en zakelijke dienstverlening zet de vacaturedaling in 2020 in.

Panteia baseert de voorspelling op eigen economische modellen. Die gaan uit van minder economische groei in 2019 en 2020, en ook een minder sterke banengroei. Ook het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank voorzien dat de economische groei over het hoogtepunt heen is.

