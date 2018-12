Miljardendeal voor e-sigaretmaker Juul

Een elektronische sigaret van Juul. Ⓒ AFP

NEW YORK (ANP) - De maker van elektronische sigaretten Juul Labs staat op het punt een megadeal te sluiten met de Amerikaanse tabaksfabrikant Altria. Volgens bronnen tegenover persbureau Bloomberg is Altria van plan 12,8 miljard dollar te investeren in Juul, waarmee het ongeveer een derde van het bedrijf in handen krijgt.